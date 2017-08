JV percorre BR-364 e defende união para garantir manutenção

Assessoria 05/08/2017 10:44:06

Depois da primeira semana após o recesso parlamentar em Brasília, o senador Jorge Viana voltou ao Acre para visitar os municípios da região do Purus e Tarauacá-Envira, e aproveitou a viagem para acompanhar as obras de recuperação da BR-364. O parlamentar disse que irá fazer um relatório com fotografias e informações do que pôde acompanhar pessoalmente para se reunir com dirigentes do DNIT e do Ministério dos Transportes na próxima semana.

“Sigo preocupado com a manutenção e o risco de ela ser interrompida. No verão, as obras de recuperação da BR-364 devem ser a maior prioridade que se pode ter. Fico apreensivo com a situação do governo federal, de corte de recursos. Já trabalhei muito nessa estrada, durante nossos governos, e a gente não pode deixar de ter nela uma grande prioridade. Não importa se tem alguém querendo tirar proveito ou não. Se não tiver união de todos, a estrada pode ter sérios problemas”, destacou o parlamentar.

A primeira visita do senador foi ao município de Sena Madureira, onde se reuniu com lideranças da Frente Popular. “É sempre bom poder conversar, ouvir as pessoas sobre a política e sobre a crise que o Brasil vive. E também passar um pouco de esperança e fé que eu tenho de que com a boa política, a gente pode derrotar a política da corrupção e dos desmandos que hoje mandam no Brasil.”

Depois o parlamentar seguiu para Manoel Urbano, onde também se encontrou com lideranças da Frente Popular, moradores e comerciantes. Fez uma visita oficial ao prefeito Tanízio de Sá e participou do Festival do Pirarucu. No mesmo dia, foi a Feijó. No município, acompanhado do deputado federal Léo de Brito, se reuniu com lideranças da FPA e conversou com o prefeito Kiefe Roberto.

“Em Feijó eu me sinto em casa. Lá visitei muitas pessoas, como os amigos Merla, Mauro, o pastor Rogélio, que é uma liderança religiosa das mais expressivas do Acre, o Seu Joaquim Souza, o pessoal do comércio e moradores”. De Feijó, Jorge Viana seguiu para Tarauacá, via BR-364, e depois seguirá até Cruzeiro do Sul, para ter um relato completo das obras de manutenção da rodovia. “Na próxima semana farei discursos e requerimentos para cobrar urgência na execução desse serviço. Não abro mão de usar meu mandato para ajudar no que puder”, destacou.