Incêndio florestal em Cruzeiro do Sul mobiliza o Corpo de Bombeiros, militares do Exército e Infraero

Archibaldo Antunes 05/08/2017 14:41:07

Um incêndio florestal de grandes proporções foi registrado ontem, 4, no município de Cruzeiro do Sul. Mais de 60 integrantes e dez viaturas do Corpo de Bombeiros, Exército e Infraero foram destacados para conter as chamas, que destruíram mais de 20 hectares de floresta na área do 61º BIS (Batalhão de Infantaria de Selva). O incidente foi provocado durante um treinamento de tiro dos militares.

Em nota, o comando do Exército na região admitiu a responsabilidade pelo episódio e explicou que apesar de haver no local, no momento da combustão, uma equipe de combate a incêndio das Forças Armadas, foi preciso pedir apoio à Infraero e ao Corpo de Bombeiros. A maior preocupação era com área do Aeroporto de Cruzeiro do Sul, próxima ao 61º BIS.

A operação para debelar o fogo durou cerca de 12 horas e consumiu aproximadamente 60 mil litros de água, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros na região, capitão Rômulo Barros. Ele disse ainda que esse foi um dos maiores incêndios florestais da história do município.

Devido às condições climáticas nesta época do ano, os focos de incêndio têm reaparecido, mas o comando do 61º BIS garantiu que o local está sob controle.