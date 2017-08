“Hospital do Câncer de Barretos trata milhares de acreanos”, afirma Flaviano Melo

Assessoria 05/08/2017 10:36:34

Ao rebater as críticas sobre o envio de emendas para o Hospital do Câncer de Barretos (HCB), o deputado Flaviano Melo(PMDB) disse que, de acordo com dados do próprio HCB, nada menos que 8.171 pacientes acreanos foram atendidos pelo hospital entre 2015/2016. ”Se fosse um parente meu acometido de câncer, era pra onde eu gostaria que ele fosse tratado”, afirmou . Segundo informações oficiais, 19 dos 22 municípios acreanos enviaram pacientes para o HCB, o maior número deles (5.576 atendimentos, portanto 68% do total) originário de Rio Branco.

-Os recursos alocados para o HCB representam muito pouco diante dos altos custos do tratamento de ponta garantido pelo hospital aos acreanos. Por isto, continuarei a enviar recursos para o HCB – garantiu Flaviano. Ele destacou que com a implantação do Orçamento Impositivo, 50% das emendas individuais vão obrigatoriamente para a saúde. No entanto, muitas regulamentações do Ministério da Saúde, por vezes, dificultam a execução dos recursos. Foi o caso da emenda de R$ 1,5 milhão que destinou, em 2015, a Rio Branco para a atenção básica de saúde. A Prefeitura só conseguiu usar pouco mais de R$ 500 mil. O restante devolvido foi aplicado por Flaviano em outros municípios.

HCB no Acre

A pedido de Flaviano, a implantação do HCB no Acre já será pauta, na próxima semana, da reunião de bancada do Acre, em Brasília. Até mesmo o Ministério Público do Trabalho do Acre (MPT/AC) confirmou a doação de R$ 38 milhões para a implantação, em Rio Branco, de uma Unidade Avançada de Prevenção e Diagnóstico do Câncer administrada pelo HCB. Portanto, a instalação do HCB no Acre -uma bandeira do parlamentar- já vem se consolidando. O próprio HCB adiantou que, dentro de aproximadamente cinco meses, já poderá atender no Acre. “Com isto, poderemos, finalmente, direcionar as emendas para a área de oncologia no Acre com a garantia que serão usadas com excelência em favor dos acreanos. Pois ao contrário do que sugerem alguns, este sempre foi meu desejo”.