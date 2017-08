Gladson reafirma que precos podem cair 30% com reducao do ICMS do combustivel

Da redação ac24horas 05/08/2017 11:18:28

O senador Gladson Cameli é um dos autores da proposta que reduz o ICMS sobre querosene de aviação. A medida deve reduzir o preço de passagens aéreas na Região Norte. O senador ressalta o desafio que representa o barateamento das passagens para uma população de mais de 30 milhões de pessoas. A materia já esta pronta para ser votada no Plenario do Senado e pode resultar em queda de 30% no preco das passagens ao usuario final.

“Com a reducao do ICMS não ha porque não baixar os precos das passagens, que em algumas epocas vao para mais de R$4 mil no trecho entre Rio Branco e Brasília”, disse o senador.

As bancadas do Sul e Sudeste estao contra o aumento. “Temos de arranjar mecanismos de equilibrio para que ninguém tenha prejuizo”, disse ele.