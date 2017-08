Com a presença de Ratinho e Celso Portiolli, Havan inaugura loja no Acre com 200 empregos

Luciano Tavares, da redação ac24horas 05/08/2017 10:29:57

Com a presença de autoridades locais e as celebridades nacionais, os apresentadores de TV, Carlos Massa, o Ratinho, e Celso Portiolli, a Havan inaugurou sua centésima loja no Brasil em Rio Branco, no Acre.

A loja foi aberta às 8h para autoridades locais e convidados. Às 10h foi aberta ao público.

Celso Portiolli e Ratinho caminharam pela loja, posaram para fotos com os fãs e conversaram com a imprensa.

“Um prazer estar no Acre. É a primeira vez que venho aqui. Rio Branco é uma cidade muito organizada, mais do que eu imaginava. Recomendo o Acre para o Brasil”, disse Ratinho.

“Obrigado pelo carinho, Rio Branco. Uma cidade muito simpática. Obrigado”, agradeceu Portiolli.

A Havan está localizada na Via Verde, em frente ao Makro, em uma área de 15 mil metros quadrados. A loja possui 500 vagas de estacionamento gratuitas, esteira rolante e área de alimentação. São 200 empregos diretos gerados.

Entre os mais de 100 mil produtos oferecidos pela rede estão cama, mesa, brinquedos, utilidades domésticas, eletroeletrônicos, ferramentas e decoração.

O investimento é de R$ 40 milhões.

Da inauguração também participaram o governador Sebastião Viana e o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana. Eles foram recepcionados pelo proprietário da rede Havan, Luciano Hang.