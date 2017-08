Atlético Acreano bate São José-RS e fica a um empate do acesso para Terceira Divisão

web 05/08/2017 15:35:30

O Atlético Acreano venceu na tarde deste sábado (05/08) o São José-RS por 1 a 0 no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre, e deu importante passo em busca do acesso à Terceirona. A partida foi válida pelo jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro 2017.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Diego nos acréscimos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Atlético Acreano precisa de um simples empate para chegar à semifinal e garantir o acesso à Série C. Já o São José-RS precisa vencer por dois gols para buscar sua classificação.

As duas equipes retornam a campo no domingo, às 19 horas (horário de Brasília), no estádio Florestão, em Rio Branco.

O Jogo – Mesmo jogando fora de casa, o Atlético Acreano entrou em campo buscando surpreender. E, logo aos 2 minutos, Eduardo cobrou falta, a bola desvia no meio da área e por pouco não surpreendeu o goleiro Fábio.

Após o susto, o São José-RS passou a pressionar o Galo. Aos 6’, após cruzamento na área, Claudinho cabeceou livre e acertou a trave. Aos 28’, Rafinha teve a oportunidade de abrir o placar, mas o goleiro Luiz Miller fez grande defesa.

Sem muitas oportunidades na primeira etapa, o Atlético Acreano conseguiu um escanteio aos 47 minutos. No levantamento na área, Eduardo cruzou na área, Renato escorou e Diego cabeceou para abrir o placar para o Galo Carijó.

Na volta do intervalo, o São José-RS seguiu ditando o ritmo do jogo. Aos cinco minutos, Kelvin é lançado, mas o goleiro Luiz Miller saiu a tempo de efetuar a defesa. Aos 16’, Clayton arrisca finalização, mas o goleiro do Galo Carijó coloca para escanteio.

O Atlético Acreano tentou encaixar o contra-ataque, mas o São José-RS não deu espaços ao adversário. Aos 22’, Dudu levanta a bola na área, a zaga afasta e, na sobra, Rafinha chuta, mas novamente o goleiro Luiz Miller defende. Sete minutos depois, Mateus Toto acerta a bola na trave.

Nos minutos finais, o São José-RS tentou furar o bloqueio, mas o setor defensivo do Atlético Acreano resistiu bem e garantiu a vitória fora de casa.

Ficha Técnica

São José-RS 0 x 1 Atlético Acreano

Local: estádio Passo D’Areia (em Porto Alegre-RS);

Data: 05/08/2017 (sábado);

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ);

Assistentes: João Luiz Coelho de Albuquerque (RJ) e Silbert Faria Sisquim (RJ); 4º árbitro: Leandro Newley Ferreira Belota (RJ)

Gol: Diego aos 47′ do 1º;

Cartões amarelos: Dudu Mandai (São José-RS); Careca e Renato (Atlético Acreano);

São José-RS

Fábio; Luiz Felipe (Diego Torres), Everton, Claudinho e Dudu Mandai; Guedes, Fidelis, Kelvin (Paulinho) e Clayton; Rafinha e Flavinho (Mateus Toto). Técnico: China Balbino.

Atlético Acreano

Luiz Miller; Weverton, Diego, Juan e Alfredo; Leandro (Olliver), Renato e Careca; Eduardo (Jeferson), Neto Pêssoa e Rafael Barros (Matheus Damasceno). Técnico: Álvaro Miguéis. Fonte: Futebol do Norte