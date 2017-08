Secretário Gemil Júnior anuncia mutirão de cirurgias no Alto Acre no sábado e domingo

Da redação ac24horas 04/08/2017 19:21:57

O final de semana no Alto Acre terá um mutirão de cirurgias no Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, no interior do estado. Um total de 22 cirurgias estão programas, entre elas de pra retirada de hérnia, pedra na vesícula e histerectomia. A informação foi dada pelo secretário de Saúde, Gemil Júnior.

O mutirão faz parte do Plano de Cirurgias Eletivas, lançado no mês de junho pelo governo, e que prevê um trabalho integrado da Central de Regulação do Hospital das Clínicas (HC) e do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

“Esse é o resultado de um trabalho árduo da equipe de saúde. Lançamos esse programa e já estamos trabalhando ainda mais intensamente. Fazemos cirurgias em Rio Branco, Senador Guiomard, e agora estaremos em Brasiléia. Todos os dias aparecem novos procedimentos a serem feitos, e a gente precisa adequar tudo isso”, diz o secretário.

A equipe, composta por quatro cirurgiões, dois anestesistas e seis técnicos, estará na cidade entre sábado, dia 5, e domingo, 6, e vai atender pacientes de Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri.