Secretaria de Saúde do Acre registra o 24º transplante de fígado em Rio Branco

Da redação ac24horas 04/08/2017 07:37:39

O Acre registrou nesta quarta-feira, dia 2, o 24º transplante de fígado. Um paciente de 52 anos, vítima de cirrose hepática, residente em Epitaciolândia, foi quem recebeu o fígado doado pela Central de Transplantes do Estado de Goiás. O transplantado aguardava há seis meses pelo novo órgão e se recupera bem do procedimento.

Superando as dificuldades e a difícil logística, hoje o Acre é um dos estados que mais realiza transplante de fígado em todo o país, ficando atrás apenas do Distrito Federal, segundo o ranking nacional de transplantes. O nome do paciente não foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

“Temos nos empenhado para que o Acre continue avançando e seja referência para outros estados. A política de transplante é uma realidade sólida no Acre. Infelizmente, o principal obstáculo para a efetivação de doação de órgãos ainda é a recusa familiar”, destaca a coordenadora da Central de Transplantes do Hospital das Clínicas, Regiane Ferrari.

Atualmente, segundo a Sesacre, existem cerca de 50 pacientes na fila de transplante. As causas mais comuns de indicação para realização do transplante de fígado são a hepatite C crônica e a doença hepática alcoólica, o que corresponde a 40% do total de candidatos adultos que aguardam pelo procedimento.

No cenário da doação de órgãos e tecidos, o Brasil se destaca no contexto mundial, principalmente por ter o maior sistema público de transplante do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, 95% dos procedimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).