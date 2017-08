“Olha a Explosão”, hit de MC Kevinho, é a música mais tocada em todo o Acre, diz pesquisa

Da redação ac24horas 04/08/2017 08:23:22

O hit ‘Olha a Explosão’, de Mc Kevinho, ficou em primeiro lugar entre os jovens de Rio Branco e outros quatro Estados no último mês de julho, segundo estudo encomendado pela agência Deezer (portal de música) que contou com a participação de mais de 2,000 pessoas em todos os Estados brasileiros. ´Olha a Explosão´ foi mais ouvida que outro hit de julho, ´Despacito´, de Luis Fonsi. Além de Rio Branco, a música virou hit entre os jovens de São Paulo e João Pessoa.

Analisando os dados por capital brasileira, o streaming descobriu que a música ‘Shape of You’, de Ed Sheeran, é a que fez a cabeça dos jovens e adolescentes de Rio Branco e das cidades de Belo Horizonte, Campo Grande e Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Palmas, Porto Alegre, Salvador, São Paulo e Vitória.

A Deezer apurou que 40% dos jovens da Geração Z (nascidos a partir dos anos 2000) descobrem novas músicas principalmente por meio dos aplicativos de streaming – e apenas 15% da geração Baby Boomer (nascidos entre 1945 e 1960) descobrem música dessa maneira. Outro comportamento relevante entre as gerações é a maneira como descobriam novas músicas quando crianças. As pessoas da Geração Y (nascidos entre 1960 e 1980) costumavam encontrar novas bandas e cantores por meio do rádio – e a Geração Z descobria novas músicas quando criança ao assistir filmes e TVs.