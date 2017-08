Noite desta sexta-feira será com temperatura amena, diz Friale

Da redação ac24horas 04/08/2017 13:53:19

No Acre, o dia começou frio, mas fica muito seco e ensolarado, informa o pesquisador meteorológico Davi Friale. A noite será estrelada, com temperatura amena. No leste e no sul do estado, faz frio à noite.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 20 e 40%, na maioria dos municípios, entrando em estado de atenção, quando ficar abaixo de 30%. Em algumas áreas, pode ficar abaixo de 20%, entrando em estado de alerta.

Os ventos sopram, entre fracos e moderados, com rajadas eventuais, da direção sudeste.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 15 e 17ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 16 e 18ºC e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Assis Brasil, mínima, entre 13 e 15ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 13 e 15ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 18 e 20ºC, e máxima, entre 28 e 30ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 17 e 19ºC, e máxima, entre 28 e 30ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 16 e 18ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 15 e 17ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC.