Nível do Rio Juruá continua a baixar e municípios da região podem ficar ‘isolados’

Archibaldo Antunes 04/08/2017 19:13:19

O monitoramento diário feito pelo Corpo de Bombeiros do Estado mostra que nesta sexta-feira, 4, o nível do Rio Juruá em Marechal Thaumaturgo era de 1,74 metros – quatro centímetros a menos que o registrado no dia anterior. A previsão de que não haveria chuvas na região no dia de hoje se confirmou. Neste sábado, 5, também não deve chover, segundo o Corpo de Bombeiros.

Marechal Thaumaturgo e Porto Walter são os dois municípios do Vale do Juruá em que o transporte fluvial pode ser suspenso devido à seca do manancial.

De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA) em Porto Walter, ontem, 3, o nível do rio era de apenas 41 centímetros em determinados pontos.

Além das embarcações de passageiros que atualmente enfrentam dificuldades de navegação em alguns pontos do Rio Juruá, teme-se que o transporte de cargas para os dois municípios citados seja inviabilizado nas próximas semanas, devido à vazante.