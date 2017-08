Menor foi quem atirou e matou empresário de Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas 04/08/2017 10:49:44

Um menor de 17 foi é o responsável, se segundo a Polícia Civil, de atirar e matar o empresário Antonio Marçal de Araújo na última segunda-feira, dia 31, em Cruzeiro do Sul, no interior do estado. O rapaz foi identificado após uma investigação de 48 horas, desde o momento me que o crime foi registrado.

“Esse é um trabalho árduo, que desde a morte do comerciante não paramos. Através dessas investigações conseguimos localizar a motocicleta e conseguimos apreender o menor de 17 anos, que para nossa surpresa foi o autor dos disparos. Ele cometeu o homicídio no bairro do Remanso”, contou o delgado do caso.

A polícia acredita que há ligação do crime com fações criminosas. “A motivação não foge das mesmas dos últimos homicídios: é a guerra de facções, a briga pelo domínio do espaço da venda de droga, o intuito de eliminar alguma pessoa que estejam no caminho dele, e infelizmente o comerciante foi mais uma vítima, estava em seu local de trabalho e acabou sofrendo isso”, destacou.

Batista destacou que o menor já foi encaminhado para o Instituto de Medidas Sócioeducativas. Agora, ele vai responder pelo crime, e poderá ficar recluso na unidade socioeducativa por até três anos. O rosto dele, pela legislação brasileira, nem o nome, pode ser divulgados.