Governo do Acre divulga edital para seleção de Bolsa Estágio em quatro municípios

Da redação ac24horas 04/08/2017 08:35:24

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa (SGA), abre processo seletivo simplificado para contratação de estagiários por meio do programa Bolsa Estágio.

Os interessados podem submeter inscrições gratuitamente até dia 9 de agosto, na sede do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Para os residentes de outras cidades, a documentação deverá ser enviada ao endereço eletrônico estagio@ielac.org.br até às 17 horas no dia 11 de agosto.

As vagas serão voltadas para Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Rio Branco, para estudantes dos cursos de Administração, Sistema de Informação, Artes Cênicas, Jornalismo, História, Música, Redes de Informação, e gestões Ambiental, Hospitalar e Pública.

Podem participar do processo somente universitários e estudantes do ensino médio acima de 16 anos, devidamente matriculados nas instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), com disponibilidade de 20 a 30 horas semanais. Os estagiários atuarão num período de 12 meses em secretarias, autarquias e fundações do Estado.

Entre os documentos necessários, estão o RG, CPF, comprovante de residência atualizado, declaração atualizada de comprovação que está devidamente matriculado e comprovante de dados bancários.

Sobre o Bolsa Estágio

O programa Bolsa Estágio foi instituído no âmbito da administração pública estadual em junho de 2015. A iniciativa, articulada pela Assessoria Especial da Juventude (Assejuv), tem como objetivo contribuir efetivamente para a inserção do jovem no mercado de trabalho, além de possibilitar o acesso ao estágio a um maior número de estudantes, despertando neles o interesse pelas carreiras públicas.