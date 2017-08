“Gambá” é morto com 10 tiros no Recanto dos Buritis, no Segundo Distrito da capital

Da redação ac24horas 04/08/2017 08:05:55

Alexandre Cruz, de 34 anos, mais conhecido pelo apelido de “Gambá”, foi assassinado na noite desta quinta-feira (03), na Travessa Coelho, região do Bairro Recanto dos Buritis, no segundo distrito de Rio Branco. A vítima foi alvejada com pelo menos 10 tiros.

Segundo o que foi repassado para a polícia, Alexandre era mecânico e havia acabado de chegar da oficina quando os criminosos o surpreenderam na frente de casa. Dois em uma motocicleta e os demais em um carro que dava apoio. Testemunhas informaram que a vítima ainda tentou correr, mas foi alvejada com pelo menos 10 dos disparos, alguns deles na cabeça.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada, mas só pode atestar o óbito. O local ficou isolado até a chegada da perícia que em seguida encaminhou o corpo a base do Instituto Médico Legal (IML).

Não há informações sobre o que possa ter motivado o crime e ninguém chegou a ser preso.