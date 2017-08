Comissão aprova proposta de Jorge Viana para comissão do Senado visitar Venezuela

Da redação ac24horas 04/08/2017 08:27:12

O senador Jorge Viana conseguiu aprovação preliminar da visita de uma comitiva de parlamentares à Venezuela. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou nesta quinta-feira, 3, a criação de uma comissão externa com o objetivo de visitar o país que passa por uma grave crise política. A sugestão segue para análise do Plenário do Senado e, uma vez confirmada, a comissão será presidida pelo senador Fernando Collor, também presidente da CRE.

Para os senadores da CRE, o Brasil não pode se omitir. Há mais de 2000 km de fronteira com aquele País e uma relação cultural muito forte. A comissão estará focada num esforço de diplomacia parlamentar, buscando colaborar no restabelecimento de um mínimo de diálogo institucional entre as forças do governo e da oposição naquele país. Outro ponto que interessa diretamente ao Brasil, observou, é o aumento da migração de venezuelanos, especialmente pela fronteira com Roraima.