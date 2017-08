Com aval de Marina, Rede convida presidente da OAB/AC para ser candidato a governador

Luciano Tavares, da redação ac24horas 04/08/2017 13:42:36

Com o aval de Marina Silva, a Rede Sustentabilidade convidou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, para ser candidato a governador pela legenda. É o segundo nome da Rede especulado nos bastidores. Já houve quem falasse em Toinho Alves, jornalista e conselheiro de Marina Silva, para a disputa majoritária.

No momento, o nome do presidente da OAB é o sonho de consumo da Rede porque agrega uma instituição forte e respeitada e traz qualidade ao debate. Para a Rede, uma chapa formada por Marcos Vinicius, candidato a governador, e Minoru Kimpara, senador, seria o ideal.

O presidente da OAB gosta do flerte com a Rede, mas ainda não respondeu se quer um relacionamento sério. Sem saber que Marcos Vinicius tem uma cabeça mais neoliberal e oposta a várias idéias de Marina, embora pela figura dela possua admiração, a Rede já planeja um ato simultâneo de filiação e lançamento de pré-candidatura de Marcos.

“Eu fico feliz pelo convite. Já recebi outros convites de outros partidos também”, diz o presidente da OAB, que parece estar inclinado a dar um não como resposta à Rede Sustentabilidade.