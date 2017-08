Câmara Municipal da capital altera horário do início das sessões para as 8h da manhã

Luciano Tavares, da redação ac24horas 04/08/2017 07:49:43

Por unanimidade, os vereadores de Rio Branco resolveram mudar o horário de início da sessão da Câmara Municipal de Rio Branco. A partir da próxima quarta-feira 09, as sessões vão começar às 8h e não mais às 9h.

A mudança ocorre após o período do recesso do meio do ano. O presidente da Casa, Manuel Marcos (PRB), salienta que os 17 vereadores foram a favor da mudança.

“Tomamos a decisão de começarmos mais cedo as nossas sessões aqui na Casa, a partir de quarta-feira da semana que vem. A mudança foi mediante a necessidade de que os parlamentares possam ter mais tempo no período da tarde para realizar suas demandas de ruas, realizando o trabalho de fiscalização e visitando as comunidades”, disse o presidente da Câmara Municipal, Manuel Marcos.