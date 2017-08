Após assalto, criminosos dão de cara com a polícia e capotam veículo durante perseguição

Um assalto aconteceu na noite desta quinta-feira (03), a uma família que reside no bairro Canaã, no Segundo Distrito de Rio Branco. Três indivíduos armados renderam as vítimas e saíram levando o veículo modelo Parati com vários outros objetos em seu interior.

De acordo com a polícia, o Ciosp informou sobre o assalto através de uma das vítimas. Ao chegar ao local, os criminosos já haviam saído, mas deram de cara com a viatura da PM quando os militares decidiram fazer buscas nas proximidades da Amadeo Barbosa.

Uma breve perseguição foi iniciada e o veículo conduzido pelos suspeitos acabou capotando na rotatória de acesso ao Estádio Arena da Floresta. Um foi preso de imediato com uma arma e os demais tentaram fugir se embrenhando pela mata, mas foram presos após populares atear em fogo no matagal. Os bandidos ficaram com medo de se queimar.

Além do veículo, a polícia recuperou objetos de valor como televisores, caixas com DVD’s virgens e outros bens. Tudo foi apreendido e levado junto com os criminosos à Delegacia de Flagrantes da capital.