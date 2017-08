Nos Estados da Amazônia, presidente Michel Temer só perdeu votação no Acre

Da redação ac24horas 03/08/2017 07:51:17

Dos sete Estados amazônicos, Michel Temer só perdeu no Acre: seis dos oito integrantes da bancada (Angelim, Rocha, Alan Rick, Léo de Brito e Cesar Messias) votaram pela aceitação da denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República contra o presidente da República. O placar final do Norte foi de 41 a 21 pelo arquivamento da denúncia, com três ausências.

O pedido de autorização para o STF investigar Temer foi arquivado. Veja como votaram as bancadas da Amazônia:

ACRE: 6 a 2 pelo recebimento da denúncia

Alan Rick (PRB) – Não

Angelim (PT) – Não

César Messias (PSB) – Não

Flaviano Melo (PMDB) – Sim

Jéssica Sales (PMDB) – Sim

Leo de Brito (PT) – Não

Moisés Diniz (PCdoB) – Não

Rocha (PSDB) – Não

AMAPÁ: 5 a 2 pelo arquivamento da denúncia, uma ausência

André Abdon (PP) – Sim

Cabuçu Borges (PMDB) – Sim

Janete Capiberibe (PSB) – Não

Jozi Araújo (PTN) – Sim

Marcos Reategui (PSD) – Ausente

Professora Marcivania (PCdoB) – Não

Roberto Góes (PDT) – Sim

Vinicius Gurgel (PR) – Sim

AMAZONAS: 6 a 2 pelo arquivamento da denúncia

Alfredo Nascimento (PR) – Sim

Arthur Virgílio Bisneto (PSDB) – Sim

Átila Lins (PSD) – Sim

Conceição Sampaio (PP) – Não

Hissa Abrahão (PDT) – Não

Pauderney Avelino (DEM) – Sim

Sabino Castelo Branco (PTB) – Sim

Silas Câmara (PRB) – Sim

PARÁ: 12 a 5 pelo arquivamento da denúncia

Arnaldo Jordy (PPS) – Não

Beto Faro (PT) – Não

Beto Salame (PP) – Sim

Delegado Éder Mauro (PSD) – Sim

Edmilson Rodrigues (PSOL) – Não

Elcione Barbalho (PMDB) – Sim

Francisco Chapadinha (PTN) – Sim

Hélio Leite (DEM) – Sim

Joaquim Passarinho (PSD) – Não

José Priante (PMDB) – Sim

Josué Bengtson (PTB) – Sim

Júlia Marinho (PSC) – Sim

Lúcio Vale (PR) – Sim

Nilson Pinto (PSDB) – Sim

Simone Morgado (PMDB) – Sim

Wladimir Costa (SD) – Sim

Zé Geraldo (PT) – Não

RONDÔNIA: 5 a 3 pelo arquivamento da denúncia

Expedito Netto (PSD) – Não

Lindomar Garçon (PRB) – Sim

Lucio Mosquini (PMDB) – Sim

Luiz Cláudio (PR) – Sim

Marcos Rogério (DEM) – Não

Mariana Carvalho (PSDB) – Não

Marinha Raupp (PMDB) – Sim

Nilton Capixaba (PTB) – Sim

RORAIMA: 6 a 1 pelo arquivamento da denúncia, uma ausência

Abel Mesquita Jr. (DEM) – Sim

Carlos Andrade (PHS) – Não

Édio Lopes (PR) – SIM

Hiran Gonçalves (PP) – SIM

Jhonatan de Jesus (PRB) – SIM

Maria Helena (PSB) – SIM

Remídio Monai (PR) – SIM

Shéridan (PSDB) – Ausente

TOCANTINS: 5 a 2 pelo arquivamento da denúncia, uma ausência

Carlos Henrique Gaguim (PTN) – Sim

César Halum (PRB) – Não

Dulce Miranda (PMDB) – Sim

Irajá Abreu (PSD) – Não

Josi Nunes (PMDB) – Sim

Lázaro Botelho (PP) – Sim

Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) – Sim

Vicentinho Júnior (PR) – Ausente