No Acre, 600 novas famílias volta à pobreza ou extrema pobreza, informa Ministério

Da redação ac24horas 03/08/2017 08:00:46

Os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, vão beneficiar mais 620 famílias do Acre, que se declararam pobres ou extremamente pobres. Ao invés de melhorar as condições financeiras, os chefes de família simplesmente voltaram a receber recursos do programa federal. Antes, eles aviam saído do programa.

O Bolsa Família recebeu de volta, em toda a região Norte, 16,4 mil novos beneficiários. Há ainda, segundo uma reportagem da Rede Amazônica em Brasília (DF), 500 mil famílias esperando a oportunidade de receber os benefícios do programa.

O valor, que varia entre R$ 85,00 e R$ 195,00, serve para tirar famílias da linha da pobreza, ou aqueles que estão abaixo dessa marca, na extrema pobreza. Em junho, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), mais de 54 milhões de pessoas integravam a folha de pagamentos.

O secretário-executivo do MDS, Alberto Beltrame, explicou que a piora da economia fez com que muitas famílias retornassem ao programa social. Ainda que a procura esteja elevada, a quantidade de benefícios oferecidos caiu. Estima-se que, em julho, 12,7 milhões de famílias foram atendidas. No fim de 2016, esse número era de 13,57 milhões.

O que é o Bolsa Família

É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. Em todo o Brasil, mais de 13,9 milhões de famílias são atendidas pelo Bolsa Família.