Marcio Bittar chama Rocha de “psicopata”

Luis Carlos Moreira Jorge 03/08/2017 07:13:43

Nossa pauta é sempre ouvir o outro lado e não aceitar jamais o pitaco ou direcionamento de quem está no poder. Até porque o poder é passageiro e depois do mandato o seu ocupante vira mais um na multidão, um cidadão comum. Rebatendo o deputado federal Major Rocha (PSDB) o ex-deputado federal Márcio Bittar (foto) nega com veemência que tenha procurado a direção nacional do PSDB para tentar dar um golpe, com base na sua boa colocação na pesquisa. “Este moço é um psicopata, um louco, tá maluco por briga isso nunca aconteceu. Depois que conversei com o PMDB para a minha filiação iria procurar o PSDB?”. Reage com muita revolta Bittar. Essa briga acabou de perder espaço na coluna, parece briga de comadres em que uma xinga a outra. Como não devo nada a nenhum dos dois, só serão notícias por outros fatos, jamais por esta quizila infantil nada digna de políticos de renome. Ponto final.

O previsto aconteceu

O que estava previsto acabou acontecendo, a denúncia contra o presidente Temer foi brecada na Câmara Federal. O Temer é do ramo e conhece como poucos o caminho das pedras e como acalmar os rumores do parlamento. Não teve neste resultado traído ou traidores, mas política.

Respeito que tem posição

Os votos do Léo de Brito, César Messias, Raimundo Angelim e Moisés Diniz contra o Temer eu respeito, porque era uma posição de partido. Como respeito no mesmo tom os votos a favor do Temer dados pelo Flaviano Melo e Jéssica Sales. Político tem que ter posição e não votar a favor da maré. Não tenho assim, pois, o mesmo respeito pelos votos do deputado federal Major Rocha (PSDB) e do deputado federal Alan Rick (DEM), que foram a favor do vento.

Política digital

Tendo como palestrante a jornalista Gina Menezes, especialista em marketing digital, será realizada amanha às 8 horas, no auditório da Assembléia Legislativa, a I Conferência Digital. Seria importante a presença dos políticos. Saber lidar com ferramentas do mundo digital passou a ser essencial numa eleição. O ato também terá como palestrante o advogado e vereador Roberto Duarte.

Merece transcrição

“As maiores autoridades médicas em transplantes no país me disseram que não seria possível fazer transplantes de fígado no Acre. Então, pra quem concordou com eles está ai um modelo que mostra o que é possível com gestão, unidade e compromisso. Nosso país pode ser melhor, muito mesmo”. Depoimento do Dr. Tércio Genzini, que comanda a Central de Transplantes no Estado.

Vidas sendo salvas

“Notícia abençoada: mais um transplante de fígado no Acre. Já são 24, com 100% de sucesso, fato que surpreende positivamente a comunidade científica do Brasil. Obrigado, sempre, ao Dr. Tércio Genzini e equipe. Obrigado ao Hospital das Clínicas do Acre”. Governador e médico Tião Viana.

Para completar

Doe órgãos. A doação é um ato divino, porque salva vidas.

Tática velha e manjada

Aliados do deputado federal Alan Rick (DEM) jogam com a velha e manjada estratégia dele endurecer o jogo para conseguir ser o vice na chapa do candidato ao governo da oposição.

Morto no mandato

Um candidato que aceitar pressões de aliados para conseguir cargos vira uma banana e estará morto dentro do mandato se conseguir vencer a eleição. É que perde a autoridade.

Tudo certinho

O deputado Ney Amorim (PT) está fazendo tudo certinho como dita o figurino político. Primeiro busca parcerias, novos aliados além dos muros do PT, para entrar na campanha para valer a partir do próximo ano. Quem no início aparece na frente, costuma dar uma desabada.

Candidato do PP

O deputado Nelson Sales (PP) está sendo inteligente em conseguir emplacar ser o candidato a Federal oficial da sigla, porque com o DISTRITÃO, a ajuda do partido ao candidato é essencial.

Segundo voto

O deputado Jairo Carvalho (PSD) não tem escondido que o seu segundo voto será para o candidato ao Senado, deputado Ney Amorim (PT). O primeiro, logicamente, do Sérgio Petecão.

Salada maluca

Esta questão do segundo voto para senador será uma selada maluca. Conheço vários políticos da oposição que falam abertamente que dão a garantia de apenas o primeiro voto à oposição.

Mãos para o alto, senhor defunto!

A violência perdeu os freios também em Cruzeiro do Sul, onde, além de execuções diárias na briga entre as facções, estão assaltando até dentro do cemitério, denunciou ontem um alarmado deputado Luiz Gonzaga (PSDB), para quem os marginais já dominam a cidade.

Nem o coveiro escapou

No festival de violência que assola Cruzeiro do Sul os bandidos balearam o único coveiro do cemitério da cidade em um assalto. Será difícil conseguir quem aceite substituir o coveiro baleado. Por mais que o secretário Emylson Farias se esforce a violência recrudesceu.

Calcanhar de Aquiles

O Tião Viana vai fechar o seu governo com a Segurança sendo seu Calcanhar de Aquiles?

Passeio remunerado

Anteriormente disseram que a viagem dos secretários aos EUA era na base do 0800. Com a publicação do Diário Oficial descobriu-se que o Estado desembolsou 60 mil reais em diárias. Se tivessem trazido algo de bom para aplicar no Estado, nada a opor, só que foi só um passeio turístico.

Nota de 300 reais

Esta pesquisa da Vox Populis, se foi bem feita ou feita sob encomenda, não importa. Não terá nenhuma influência no resultado da disputa pelo governo no próximo ano. Por isso esqueçam comemorações, contas, ilações, que o seu resultado tem o valor de uma nota de 300 reais. Retrata apenas um momento eleitoral. E assim serão todas as pesquisas longe do pleito.

Faço bem a diferença

Tenho muitos amigos políticos, alguns mais próximos e outros nem tanto, mas quando se trata de dar um furo de notícia, coloco todos no mesmo patamar para não privilegiar nenhum deles. A única coisa que checo ante de noticiar é se o fato e verdadeiro e dou sempre o outro lado.

O bajulador é ruim a quem governa.

A maioria que ocupa cargo de mando no Executivo não gosta muito quando algum jornalista busca a isenção, na verdade amam a bajulação barata. Mas para isso já têm os que o cercam. Só que o bajulador, longe de ajudar, não dá nenhuma contribuição, porque só diz amém. O governante precisa de quem aponte os seus erros e não as suas virtudes. Leiam Maquiável.

Convite está feito

O presidente do PDT,Luiz Tchê, diz que o convite está feito para o deputado Eber Machado (PSDC) ser candidato a Federal pelo PDT. Na verdade isso só teria influência se permanecerem as coligações. Com o DISTRITÃO pode ser em qualquer partido.

Carinho de mulher

Quem chega em Brasiléia nota uma cidade mais limpa e mais humana. A prefeita Fernanda Hassem tem procurado não inventar a pólvora partindo para iniciativas simples como o “Domingo na Praça”, que aproxima a população da gestão e cria uma empatia favorável.

Cidade bombardeada

O que pesa mais a favor da administração da prefeita Fernanda Hassem é o fato de que pegou uma cidade arrasada, prefeitura toda inadimplente, em tempo de crise econômica, e está dando conta do recado. Se tem um lugar onde o PT está indo bem no interior é em Brasiléia.

Política é posição

É da maior hipocrisia se condenar os deputados que votaram a favor do Temer. O condenável na política é não ter posição ou ser oportunista. Se o Temer fosse do PT, os petistas estariam votando nele. Este é um filme que sempre vai acontecer na política brasileira. Não tem santo.

Votos divertidos

Algumas das explicações dos votos é que foram cômicas. Voto pelos quilombolas! Voto pela comunidade negra! Voto pelos excluídos! E o besteirol dos deputados foi até o fim da sessão.

Primeiro suplente

Corria ontem a informação de que o ex-prefeito Vagner Sales amarrou ser primeiro suplente na chapa do Senado do Márcio Bittar. A se confirmar a notícia, a família Sales estará com três dos seus integrantes na disputa da eleição do próximo ano. Algum acordo teria que ocorrer.

É bom combinarem

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) é bom ficar de olho, porque o deputado federal Major Rocha (PSDB) já não se balança com todo fervor para ser candidato a senador. E neste caso morreria a candidatura do Gonzaguinha para a Câmara Federal.

Menos Tchê, menos, Tchê!

O presidente do PDT, Luiz Tchê, acha que o partido pode eleger dois deputados federais.

As mulheres pedem passagem

Maria Antonia, Antonia Sales, Juliana Rodrigues, Eliane Sinhasique, Sawana Carvalho são algumas das mulheres que até aqui se apresentaram como candidatas a uma vaga na ALEAC. Apenas Antonia Sales e Sawana Carvalho não têm mandatos. As demais são parlamentares.

Confusão em Brasiléia

O PMDB vive momentos confusos em Brasiléia, sem uma liderança que congregue o partido. O fato do ex-prefeito Aldemir Lopes estar com problemas jurídicos, deixou o PMDB órfão no município. Não tem ninguém com sua capacidade de organizar o partido.

Sempre será assim

Qualquer pesquisa que for feita para governador ou para senador, seja bem feita, dentro de todos os padrões, vai suscitar paixões e manifestações de protesto dos que aparecerem mal. A última pesquisa da VOX POPULIS, deixando de lado qualquer consideração, acertou num ponto, de que a eleição de 2018 para o governo será disputada. Não é preciso de pesquisa para se saber que não tem favorito, mas dois candidatos muito fortes brigando pela sucessão do Tião Viana. Pode até que um deles surja como favorito durante a campanha, mas o quadro de momento é de muito equilíbrio. E ninguém ganha eleição sem a campanha começar. O restante fica por conta dos que analisam a política com paixão e como torcedores.