Lojas Americanas inaugura nova unidade nesta quinta-feira, 3, em Rio Branco, com promoções

Da redação ac24horas 03/08/2017 07:28:41

A Lojas Americanas inaugura, nesta quinta-feira, 03, na rua Rui Barbosa, Centro de Rio Branco, mais uma unidade na capital. A loja terá modelo tradicional e sortimento de 60 mil itens de diversas categorias. Com essa unidade, a rede passa a contar com 2 lojas no estado.

A inauguração faz parte do plano de expansão da Lojas Americanas, lançado em 2014, que prevê a abertura de 800 novas lojas até 2019 e investimentos de R$ 4 bilhões em todo o país.

Para a inauguração, haverá promoções em itens de bombonière, alimentos, higiene e beleza, celulares, TVs, cama, mesa e banho, fraldas, eletrodomésticos e outros.