Jogador Adriano Louzada é internado após sofrer principio de AVC

Da redação ac24horas 03/08/2017 13:45:19

O jogador de futebol Adriano Vieira Louzada, de 38 anos, sofreu principio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) na manhã na última quarta-feira, 2. A informação foi divulgada pela página oficial do facebook da Torcida Organizada Sangue Azul, ligada ao Atlético Acreano , um dos clubes em que Adriano atuou.

“Lamentamos e hoje juntamos nossas mãos para orar e rezar por você. Estamos torcendo por sua recuperação, és guerreiro e forte, acreditamos que vai ficar tudo bem. Somos eternamente gratos por tudo que fez pelo nosso time, ano passado. Mandamos energias positivas e que os anjos de Deus o proteja. Vamos ver você sair dessa Adriano Louzada”, disse o comunicado.

Ele foi internado as pressas no Pronto-Socorro de Rio Branco e ficou em observação. No mesmo dia, ele recebeu alta. Segundo informações de familiares, Adriano iria viajar, mas foi proibido de locomover até que a situação fique controlada.

Adriano foi um dos primeiros acreanos a despontar no cenário futebolístico nacional e internacional. Os principais clubes em que ele atuou foram o Palmeiras e o Porto (de Portugal).