Iniciadas obras de novo acesso ao porto de Rodrigues Alves

Da redação ac24horas 03/08/2017 16:21:48

Começaram as obras da nova via de acesso ao porto de Rodrigues Alves, no interior do estado. Essa era uma antiga reclamação dos moradores da cidade, ao poder público. Serão 1.200m de corredor, com um custo de R$ 800 mil. Isso vai evitar os desbarrancamentos que ocorrerem no período invernoso.

Os trabalhos são executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), e iniciaram na última terça-feira, dia 1º.

O gerente regional do Deracre, Osinaldo Batista, afirmou que a obraserá concluída em até dois meses, e que será definitiva. “O esforço é muito grande da parte do governo, este trecho pode ser considerado como pertencendo à BR-364, mas o governador assumiu a responsabilidade como AC-407”.