Governador Sebastião Viana cria órgão para defesa dos homossexuais do Acre

Da redação ac24horas 03/08/2017 11:15:29

O Acre passará a contar com um novo conselho, dessa vez para a promoção dos direitos da comunidade homossexual. A decisão é do governador Sebastião Viana, que assinará o decreto de criação do órgão colegiado nesta quinta-feira, dia 03, à tarde.

Além disso, o petista regularizará, também por decreto governamental, o uso do nome social de LGBTs no âmbito da administração pública estadual.

A ação de Sebastião é alusiva à XI Semana Acreana da Diversidade, lançada na última terça-feira. Em Rio Branco, a vice-prefeita Socorro Nery também assinou decreto semelhante, regularizando o uso do nome social.