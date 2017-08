Em votação, Regina Longuini é eleita presidente do TRE e surpreende Cezarinete

Luciano Tavares, da redação ac24horas 03/08/2017 18:08:15

A tradição foi quebrada. A desembargadora Regina Ferrari Longuini foi eleita presidente do Tribunal Regional Eleitoral, na tarde desta quinta-feira, 03, na sede do TRE, na avenida Antônio da Rocha Viana. Ela derrotou a também desembargadora Maria Cezarinete por 4 votos a 3. A expectativa era de que a ex-presidente do TJ , Cezarinete, por ser a mais antiga na atual composição e nunca ter ocupado efetivamente a Presidência da Corte Eleitoral, fosse aclamada, porém Regina Ferrari soube se articular nos bastidores e conseguiu ser eleita em disputa inédita.

Além do próprio voto, Regina Longuini teve os votos dos membros da Corte: Guilherme Michelazzo (juiz federal), Thales Bordignon (advogado) e Antônio Araújo (juiz). A desembargadora Maria Cezarinete teve os votos de Olívia Maria Alves Ribeiro e Marcelo Badaró, ambos juízes, além do próprio voto.

O processo eleitoral foi rápido. Aconteceu após a posse dos integrantes da Corte, às 15, e não durou mais que 30 minutos.

Ontem, em entrevista ao ac24horas, Regina Ferrari havia dito que estava pensando em concorrer e deixou nas entrelinhas a intenção que foi concretizada hoje. Cezarinete, por outro lado, que acreditava numa tradição, foi pega de surpresa.

Longuini comanda o Tribunal Regional Eleitoral no biênio 2017/2019.