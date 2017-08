Eletrobrás Distribuição Acre descobre gatos no camelódromo, no centro de Rio Branco

Da redação ac24horas 03/08/2017 07:21:28

Uma ação de vistoria da Eletrobras Distribuição Acre, realizada no Calçadão da Benjamin Constant, conhecido como Camelódromo, movimentou as proximidades do Terminal Urbano, onde se localizam diversos empreendimentos comerciais. A operação, que mobilizou 10 equipes de fiscalização da Distribuidora, contou com o apoio da prefeitura e do Sindicato dos Camelôs e Feirantes de Rio Branco (Sincafe).

De acordo com o gerente do Departamento de Fiscalização, André Klein, a vistoria transcorreu normalmente, com a regularização de diversos consumidores e o desligamento de algumas unidades com ligações clandestinas, que causavam inúmeros prejuízos, como a má qualidade da energia devido à sobrecarga, além de insegurança ao sistema de distribuição.

“Recebemos a informação que a prefeitura também garantiu o apoio para as adequações exigidas aos consumidores que precisam regularizar o fornecimento. Nos colocamos à disposição para o atendimento necessário”, destacou Klein. A Distribuidora orienta as pessoas notificadas a comparecerem ao laboratório de aferição na data e horário especificados no Termo de Ocorrência para evitar transtornos.

A Eletrobras continua com a Campanha de Perdas e, por meio de operações de vistoria, ações publicitarias e outras medidas, pretende conscientizar os consumidores que o ato de fraudar ou furtar energia prejudica toda a população.

A Empresa também disponibilizou dois novos canais de denúncia por meio do WhatsApp (68)99989-5638 e o e-mailfraude@eletrobrasacre.com, além da contratação de 50 novas equipes de fiscalização para reforçar a atuação em todo o Estado.