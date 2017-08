Polícia civil recaptura mais um fugitivo da penitenciária da cidade de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 02/08/2017 07:49:42

A polícia prendeu no final da tarde desta terça-feira, 1º, o foragido Francisco Alisson Araújo Pinho, de 26 anos, conhecido por “Atim”. Condenado por latrocínio a 30 anos e 4 meses de prisão, ele cumpria pena em regime fechado no presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, de onde fugiu no dia 22 de julho com outros 15 comparsas.

Atim é o terceiro fugitivo recapturado pela polícia. Sua detenção se deu no centro da cidade, por volta das 16h30, após ser reconhecido por um agente penitenciário e um policial civil. Ele recebeu voz de prisão assim que o reforço solicitado chegou.

Antes de Atim foram recapturados Robenir Gomes de Azevedo, 29, e Francisco Oliveira da Silva, vulgo “Mamão”.

Outros 13 detentos – todos supostamente integrantes de uma facção criminosa – seguem foragidos.