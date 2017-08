Polícia Militar de CZS apreende droga após fuga de suspeitos

Archibaldo Antunes 02/08/2017 07:24:34

Policiais militares de Cruzeiro do Sul apreenderam uma quantidade significativa de entorpecente na manhã desta terça-feira, 1º. A droga estava escondida em um bar localizado no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul. A guarnição fazia uma ronda de rotina quando avistou um grupo de homens em atitude suspeita. Eles fugiram ao avistar a viatura.

Segundo o delegado Alexnaldo Batista, no local em que os suspeitos estavam funciona um bar. Os policiais revistaram o estabelecimento e encontraram um quilo de maconha prensada, pasta-base e várias trouxinhas de cocaína. Ninguém foi preso.