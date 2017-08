Polícia Civil registra 20 assassinatos em Cruzeiro do Sul nos primeiros sete meses do ano, informa delegado Alexnaldo Batista

Archibaldo Antunes 02/08/2017 14:40:23

Nos sete primeiros meses deste ano 20 pessoas foram assassinadas em Cruzeiro do Sul, segundo dados da Polícia Civil. As tentativas de homicídio somam 30 ocorrências. Do total de assassinatos, 17 se deram com o uso de arma de fogo. A maioria das vítimas era ligada às facções criminosas que operam no Juruá. Alguns casos ainda não foram esclarecidos.

O acúmulo de ocorrências, que incluem ainda registros de roubos e furtos, tem sobrecarregado a delegacia do município. A carga de trabalho deve aumentar nos próximos dias, com o reforço policial destacado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. A meta é frear os índices da criminalidade.

Para conter a violência que assusta os cruzeirenses, a polícia pede que a população denuncie os infratores. O delegado Alexnaldo Batista assegura que o denunciante não precisa se identificar.

“A parceria da população é fundamental para um melhor desempenho da polícia”, disse ele.

Sobre o aumento da violência na região, Alexnaldo assevera que ela é decorrente da migração de delinquentes de outros estados para Cruzeiro do Sul.

“O que estamos presenciando atualmente é um ponto fora da curva, um fato fora do normal. Mas com o trabalho das polícias Civil e Militar nós colocaremos um fim nessa situação”, assegurou.