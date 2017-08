Nova frente fria atinge o Acre a partir de quinta-feira, prevê pesquisador Davi Friale

Da redação ac24horas 02/08/2017 07:46:59

A temperatura volta a diminuir sensivelmente no Acre nesta quinta-feira, 03, informa o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Não será forte como a última onda de frio, quando o Acre registrou 7,6ºC no dia 19 de julho, estabelecendo recorde de frio de 2017 e dos últimos anos, mas a temperatura diminuirá sensivelmente.

No Acre, em Rondônia e no sul do Amazonas, a frente fria chega com muito vento, logo pela manhã, diminuindo o calor diurno.

“Assim, a próxima quinta-feira será um dia com ventos intensos, fortes rajadas da direção sudeste e temperatura agradável, mesmo que o Sol apareça, sendo que a máxima deve ficar abaixo de 28ºC, no leste e sul do Acre e no sul e oeste de Rondônia.”

À noite, porém, o frio moderado será sentido pela população. Ao amanhecer de sexta-feira, os termômetros estarão marcando, dependendo da cidade, entre 13 e 16ºC, em Rio Branco, Brasileia, Guajará-Mirim, Costa Marques, Vilhena e Boca do Acre.

A queda um pouco mais acentuada da temperatura ocorrerá no sul e sudoeste de Mato Grosso e no sul e sudoeste de Goiás, com mínimas que devem oscilar entre 9 e 14ºC, dependendo da cidade.

O ar polar também diminuirá a temperatura nas planícies da Bolívia e do sudeste do Peru.