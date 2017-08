Hospital de Dermatologia Sanitária de Cruzeiro do Sul está sem médicos há 48 horas

Régis Paiva 02/08/2017 07:21:02

O Hospital de Dermatologia Sanitária (HDS) da cidade de Cruzeiro do Sul está há 48 horas sem a quantidade suficiente de médicos para a realização das internações e com sérios problemas para o funcionamento. A denúncia foi feita nesta terça-feira (1) por servidores da área de saúde do município e o caso já teria sido inclusive encaminhado ao representante local do Sindicato dos Médicos.

Conforme o denunciante, que solicitou permanecer em sigilo por causa de possíveis perseguições, o HDS já está sem médico há dois dias. Por conta disso, os pacientes internados já estão sem a devida prescrição de medicamentos neste tempo.

Conforme relataram os denunciantes, recentemente, os médicos foram obrigados a cumprir plantão de enfermaria de 12horas, no entanto teria havido uma baixa e a quantidade de médicos foi insuficiente para cobrir toda a escala.

O HDS atende a região há 76 anos cuidando dos hansenianos e está em fase de desmonte e vem sendo usado como retaguarda do Hospital Regional do Juruá, do qual se transformou em uma grande enfermaria de miscelânea de casos simples que precisam ser tratados e acompanhados por médicos.

Os denunciantes revelaram que o HDS está desprovidos de equipamentos de emergência, laboratórios, e exames de imagens. Além disso, falta manutenção nas enfermarias e no posto de enfermagem, com fungos nas velhas paredes, com a maioria dos banheiros apresentando problemas.

Procurada, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou a falta de médico plantonista na unidade hospitalar, mas informou que há, sim, um profissional lotado no HDS, contudo desde a segunda-feira, dia 31, este estaria faltando ao serviço. Um processo administrativo foi aberto e o médico poderá até ser demitido. O ponto dele também está sendo cortado.