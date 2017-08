Governo envia reforço policial para conter criminalidade na cidade de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 02/08/2017 16:06:46

A escalada da violência na segunda maior cidade do Acre obrigou o governo a adotar medidas para conter a criminalidade. A segurança pública em Cruzeiro do Sul será reforçada nos próximos dias por um efetivo de oito homens da Polícia Militar do Estado. Duas viaturas também serão enviadas ao município. O trabalho de inteligência será prioritário nas futuras operações, segundo disseram hoje, em entrevista à TV Juruá, o comandante da PM, Júlio César dos Santos, e o subsecretário de Polícia Civil do Acre, Josemar Moreira Portes.

Nos sete primeiros meses deste ano houve 20 assassinatos no município, sendo que 17 deles com características de execução. A violência assusta o cidadão comum e acarreta prejuízo aos comerciantes. O serviço de delivery não é mais prestado aos moradores dos bairros mais violentos, nos quais os entregadores se recusam a entrar depois determinada hora da noite.

O impacto da criminalidade nos negócios levou os representantes da segurança pública estadual a fazerem uma reunião com os empresários do município. O encontro estava marcado para as 15h30 desta quarta-feira, 2, na sede da ACAJ – a Associação Comercial do Alto Juruá. O objetivo era esclarecer os comerciantes sobre as operações policiais que ocorrerão na cidade nos próximos dias e reforçar as medidas de segurança a serem adotadas por eles.

Combate ao tráfico

Segundo Josemar Portes, a atuação da polícia terá como prioridade a repressão ao tráfico de entorpecentes, do qual decorre a maioria dos outros delitos. Ele reconheceu, porém, que a fragilidade da vigilância nas fronteiras do Brasil com o Peru e a Bolívia – os dois maiores produtores de cocaína do mundo – dificulta o combate ao comércio de drogas ilícitas.

“O Exército e a Polícia Federal precisam ter uma atuação mais efetiva na proteção de nossas fronteiras”, disse ele, lembrando que o governo federal não dá a devida atenção ao problema.

Já o coronel Júlio César assegurou que as operações conjuntas das polícias Militar, Civil e Federal vão reduzir os índices de criminalidade em Cruzeiro do Sul – um município no qual os moradores, até bem pouco tempo atrás, podiam dormir com as janelas abertas.