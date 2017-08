“Gastam dinheiro para ir mentir lá no Colorado”, diz deputada sobre diárias pagas pelo governo do Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 02/08/2017 11:21:11

A matéria de ac24horas sobre o pagamento de diárias no valor de R$ 60 mil para cinco secretários da administração do governador Sebastião Viana (PT) participar de evento ligado ao meio ambiente, no Estado do Colorado, nos Estados Unidos, no mês de janeiro deste ano.

Com cópia da matéria nas mãos, a deputada Eliane Sinhasique (PMDB) usou a tribuna da Aleac, na manhã desta quarta-feira (2) para dizer que ficou impactada com o pagamento de diárias no valor de mais de R$ 12 mil para “secretários que nada entende de meio ambiente”, ressalta,

“Fico impactada com esse tipo de gasto. A única coisa que o acre é exemplo é de como não se deve fazer para impactar negativamente o meio ambiente. É uma vergonha o governo enviar secretários que nada têm a ver com a questão ambiental falar do assunto”, diz Sinhasique.

Para a peemedebista, os gestores deveriam ter levado “as fotos de como jogar in natura os esgotos da cidade no rio Acre. Do céu coberto por fumaça de queimadas”, disse a deputada, ao ironizar a participação dos secretários no evento nos Estados Unidos da América.

“Eles deveriam ser revendedores da Mary Kay porque é muita maquiagem. Até hoje o que foi de concreto que o governo fez para evitar queimadas? Cadê as estações de tratamento de esgoto que não existe, se existem não funcionam. Cadê o reflorestamento das margens do rio Acre”, questiona Sinhasique.

A deputada finaliza dizendo que “gastam dinheiro para ir mentir lá no Colorado. Isso é um absurdo e me deixa indignada. Dizer que são os bambambans vão mentir para os gringos para tentar trazer dinheiro para construir museus. Um prédio que vai virar um mausoléu como todos os outros prédios”.