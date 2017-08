“Estão assaltando até os cemitérios em Cruzeiro do Sul”, diz Luiz Gongaza

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 02/08/2017 11:22:35

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou na manhã desta quarta-feira (2) na Aleac, o que ele classifica como “caos na segurança do município de Cruzeiro do Sul. Gonzaga destaca que os criminosos não estariam dispensando nem os cemitérios da segunda maior cidade do Estado da onda de assaltos.

“Nas últimas horas tenho recebido telefonemas de pessoas reclamando da atual situação do município. A população está com medo. Hoje não estão saindo à noite porque estão com medo dos assaltos e execuções. Assassinaram um pequeno empresário com oito tiros, um pai de família”, destaca Gonzaga.

Segundo o parlamentar tucano, em poucas horas assassinaram duas pessoas. “Ontem, além do comerciante, executaram um jovem no Morro da Glória. Assaltos ali é quase constantemente. Os postos de gasolina não têm mais condições de trabalhar por causa dos assaltos”, enfatiza.

Luiz Gonzaga afirma que, “para acabar de completar até no cemitério estão assaltando. Estão assaltando até os cemitérios em Cruzeiro do Sul. O voveiro foi baleado após reagir a assalto no cemitério. Veja que absurdo. Cadê a polícia? Cadê o secretário de segurança”, dispara o oposicionista.

Ele lembra que “está na constituição, segurança é um direito de todos e um dever do Estado. O estado hoje só sabe cobrar impostos, tirar recursos do bolso daquele que trabalha e luta para manter sua família. E cadê o recurso desse cidadão? porque segurança anão tem”, questiona Gonzaga

Para o parlamentar, o cidadão que paga seus impostos está preso em suas casas. A população está com medo. “O governo precisa tomar uma providência porque é seu papel e seu dever que faça e dê segurança ao cidadão que garantiu sua reeleição na segunda maior cidade do Acre”, finaliza Luiz Gonzaga.