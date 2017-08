Dupla em motocicleta mata um jovem e fere outro a tiros na periferia de Rio Branco

Da redação ac24horas 02/08/2017 08:44:59

Um jovem de 21 anos morreu e outro foi levado ao Pronto Socorro em estado grave, após serem vítimas de um suposto assalto a mão armada, ocorrido logo após sair em da escola na Rua Iguaçu, região do Bairro São Francisco, em Rio Branco.

De acordo com o informado pela polícia, Jhonatan Araújo de Souza e Saimon Felipe da Costa Araújo, também de 21 anos, estavam juntos e foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta, que teriam chegado pedindo as mochilas e celulares.

Eles teriam deitado no chão a mando dos criminosos, e mesmo não resistindo ao suposto assalto, eles foram baleados. Jhonatan foi alvejado com um tiro no peito e morreu, já Saimon, mesmo alvejado com três tiros, conseguiu andar e pedir ajuda a populares que acionaram o socorro.

Saimon foi levado ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado grave com um tiro no abdômen, outro na axila e outro no tórax.

Um patrulhamento foi realizado pela Polícia Militar na intenção de encontrarem os suspeitos, porém, até a manhã desta quarta-feira (02), ninguém havia sido preso. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp).