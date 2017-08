Disputa interna pela presidência do TRE do Acre pode por fim a “harmonia” no judiciário

Luciano Tavares, da redação ac24horas 02/08/2017 12:26:45

Nesta quinta-feira (3), a partir das 15h, ocorre a eleição para a escolha dos novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, para o biênio 2017/2019. Se mantida a tradição, a presidente interina, desembargadora Cezarinete Angelim, atual vice-presidente do TRE/AC, por ser a mais antiga na atual composição e nunca ter ocupado efetivamente a Presidência, sucederá Roberto Barros no cargo.

Mas informações extraoficiais dão conta de que a iminente empossada como membro da Corte Eleitoral do Acre, a desembargadora Regina Ferrari, se articula nos bastidores para ocupar a Presidência. Detalhe: Regina será empossada por Angelim na quinta-feira, em seguida ocorre à eleição para a composição dos novos membros.

O ac24horas falou por telefone com as duas desembargadoras. Maria Cezarinete diz que soube que sua colega quer concorrer ao cargo, porém não entende o porquê dessa decisão e o que a motiva .

“Eu não sei a razão, a causa de ela querer. Não é normal. Estou surpresa. São tradições do Judiciário. A tradição faz regras. Quando uma pessoa faz um negócio desse ela não quer normalidade, né. Eu juro por Deus que eu não entendo essas coisas. Eu vou fazer 30 anos na magistratura ano que vem e eu sempre me posicionei com muita ética. Eu sempre me posicionei respeitando os espaços dos outros, observando o tempo. A própria bíblia diz que há tempo pra tudo.”

Às vésperas do ato na Corte eleitoral, Regina Ferrari garante que ainda está definindo e que ainda não decidiu se irá ou não concorrer à presidência do TRE e completa: “A gente põe tudo na mão de Deus”.

“Estou definindo ainda. Ainda é muito prematuro pra mim. A gente põe tudo não mão de Deus, né. Se tiver que lançar meu nome, eu lançarei. Eu sou elegível, mas ainda não decidi.”

Vale destacar, mesmo sem ainda a definição do corpo diretivo do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, sabe-se que as eleições do ano que vem estarão nas mãos de duas mulheres.