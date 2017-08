Deputados enterram denúncia contra Temer; Do Acre, seis foram a favor da investigação; 2 foram contra

Da redação ac24horas 02/08/2017 19:20:33

Após uma intensa ofensiva nos últimos dias junto aos deputados, o presidente Michel Temer (PMDB) conseguiu que a Câmara dos Deputados negasse autorização para que fosse encaminhada ao Supremo Tribunal Federal a denúncia contra ele por corrupção passiva, feita pela Procuradoria-Geral da República. Com a rejeição, o peemedebista só poderá ser processado por essa acusação agora quando não estiver mais no cargo, a partir de janeiro de 2019.

A bancada federal do Acre composta por oito deputados federais foi a décima segunda a votar na sessão. Na oportunidade, 6 votaram a favor da autorização da denuncia e dois foram contra. Os favoráveis foram os deputados Alan Rick (PRB), Raimundo Angelim (PT), Moisés Diniz (PCdoB), César Messias (PSB), Major Rocha (PSDB), Léo de Brito (PT). Já os pmdebistas Flaviano Melo e Jéssica Sales foram contra o prosseguimento da denuncia.

O principal argumento usados por aqueles que votaram a favor do relatório do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), que recomendou o arquivamento da denúncia, era garantir a recuperação econômica, inclusive dando andamento às reformas propostas por Temer – além da trabalhista, já aprovada, o governo deve enviar as da Previdência e tributária. Outros argumentos foram a necessidade de dar estabilidade política ao país e a suposta fragilidade da acusação apresentada pela PGR.