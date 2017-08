Com vagas para o Acre, Exército abre concurso para área médica

Da redação ac24horas 02/08/2017 08:16:09

O Exército Brasileiro abriu concurso para admitir profissionais para a 12ª Região Militar, que além do Acre abrange abriu processo seletivo para contratar médicos, farmacêuticos e dentistas. As inscrições vão até o dia 06 de agosto de 2017. Para acessar o edital de convocação e realizar a inscrição no Processo Seletivo os interessados deverão clicar aqui.

O militar incorporado será remunerado de acordo com a tabela de vencimentos militares. Aqueles que forem classificados vão atender as demandas da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira (FAB)], na área da 12ª RM. Os inscritos passarão por várias etapas de avaliação, como a inscrição (eletrônica pela internet); análise curricular; avaliação de conhecimento, inspeção de Saúde; exame de aptidão física; e seleção complementar e incorporação.