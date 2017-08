Após tiros, casa de traficante é incendiada no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco

Da redação ac24horas 02/08/2017 10:27:21

Uma casa em madeira localizada em um beco do bairro Jardim Primavera foi totalmente destruída por um incêndio após ter sido alvo de tiros na noite desta terça feira (01). A informação é de que a casa pertencia a um traficante da região.

De acordo com dados com Corpo de Bombeiros, eles foram acionados para conter o incêndio por volta das 22h48 e ao chegarem ao local tiveram dificuldade para o combate às chamas devido o difícil acesso e o tumulto de pessoas. Uma equipe da Polícia Militar também foi acionada para promover a segurança dos Bombeiros, devido ao risco eminente de algum atentado criminoso, já que a causa do incêndio provavelmente foi criminosa.

Populares informaram aos policiais que a casa pertencia a um traficante e pouco antes de ser incendiada, homens armados teriam ido até o local na tentativa de matar o proprietário que conseguiu fugir pelos fundos. Vários tiros foram ouvidos , porém, não houve nenhum registro de feridos.