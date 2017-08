Alunos são flagrados fumando maconha dentro de escola pública, em Rio Branco

João Renato Jácome 02/08/2017 11:16:01

A forma de ensino mudou, mas os antigos problemas continuam dando dor de cabeça nas escolas da rede estadual de ensino. Dessa vez, alunos da Escola Jovem Glória Perez, que fica no bairro Placas, em Rio Branco, foram flagrados fumando maconha durante o horário de aula.

O pequeno grupo se reúne nos fundos da escola e coloca em xeque a política educacional propagada pelo governo do Acre como exemplo de meio para se melhorar os índices avaliativos e a qualidade do ensino público ofertado à juventude acreana.

Vídeos enviados ao ac24horas mostram a rotina de alguns dos alunos da escola estadual. Diariamente, segundo os denunciantes, os estudantes vão à área da quadra poliesportiva da escola e lá, embaixo das arquibancadas, ou atrás dos muros, consomem drogas ou aproveitam o descuido da Direção, para fugir da aulas.

“Eles fazem isso aí todos os dias. A gente fica observando e eles entram e saem da escola direito, e ninguém fala nada, porque se falassem, certamente não estariam mais saindo e já teria fechado esse portão aí. Mas quem não quer nada com a vida, pode fechar o portão, mas eles dão um jeito de pular o muro”, conta uma moradora.

A reportagem tentou contato com a diretora da escola, por telefone, mas não obteve sucesso. Contudo, a coordenadora das escolas de ensino integral, Silzete Lima, disse, sem gravar entrevista, que faria contato com a Direção Escolar para tentar se inteirar do assunto. Ela confirmou que a Secretaria de Educação e Esporte do Acre (SEE) mantém uma política interna para conter esse tipo de problema.

“Quando a polícia passa aí, eles correm. Eles morrem de medo da polícia. As autoridades precisam fazer alguma coisa, porque esses meninos não sabem no que estão entrando, isso pode ser o fim da linha para eles. Essa é principalmente uma responsabilidade dos pais que devem acompanhar os filhos”, completa a moradora.