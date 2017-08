Vox Populi: Marcus vê pesquisa com humildade e Gladson diz que não costuma “brincar com números”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 01/08/2017 13:41:57

Gladson Cameli (PP) e Marcus Viana (PT) tiveram reações parecidas ao comentarem a pesquisa TV Gazeta/Vox Populi em que ambos aparecem tecnicamente empatados com 46% das intenções de voto para o governo do Acre a 15 meses das eleições de 2018.

O petista acredita que os números, avaliados por ele como satisfatórios, são o reflexo de uma boa gestão municipal. “Recebo com humildade. Fico feliz em mais uma vez meu nome ser lembrado. É um gesto de carinho da população e me incentiva a continuar trabalhando cada vez mais por Rio Branco e onde eu puder colaborar também com nosso Estado”, diz o prefeito de Rio Branco.

O senador Gladson Cameli diz que não costuma “brincar com números” e pondera que o instituto Vox Populi faz pesquisas para o PT do Acre há 20 anos. Mesmo assim, ele enxerga na pesquisa um estímulo para continuar trabalhando.

“É com muita tranquilidade que recebo. Isso me incentiva para continuar trabalhando cada vez mais por nosso Estado, defendendo as bandeiras que sempre defendi e tentando honrar tudo aquilo que nós falamos na época das campanhas.”

A pesquisa

A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira, à noite, no Gazeta em Manchete, da TV Gazeta. Gladson e Marcus aparecem empatados com 46% na pesquisa estimulada, que é aquela em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Votos brancos e nulos somam 6% e não responderam são 2%.

Já na pesquisa espontânea, em que não é apresentada uma relação de candidatos ao eleitor, o progressista Gladson tem 12% e Marcus 9%. Uma diferença entre ambos de 3%. Sebastião Viana e Jorge Viana, que não são candidatos a governador, são lembrados por 3% e 2%, respectivamente. Outros nomes somados aparecem com 4% das intenções de voto. Brancos e Nulos são 24% e Não sabem ou Não responderam 45%.

A pesquisa estimulada mostra a diferença nos números entre Marcus e Gladson na capital e interior. Em Rio Branco, o progressista tem 36%, o petista 54%. No interior do Acre, Gladson aparece com 54% e Marcus 39%.