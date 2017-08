Segurança viu “tranquilidade” na Expoacre 2017 após 10 prisões e 65 ocorrências no Parque

Da redação ac24horas 01/08/2017 07:50:17

Com 65 ocorrências, dez presos e um assalto com faca, a cúpula da segurança pública concluiu nesta segunda-feira, 30, que a Expoacre foi muito tranquila. “Os dados apontam que houve um baixo número de registros das ocorrências na Expoacre”, diz a agência oficial de notícias.

As 65 ocorrências foram relacionadas a furto, extravio, vias de fato, roubo e posse de droga, com um total de 10 pessoas conduzidas à delegacias. Além de desses crimes, informa a Secretaria de Segurança, houve dois flagrantes – um com três pessoas presas tentando passar moeda falsa e um flagrante por roubo com uso de uma faca.