Prefeitura Manoel Urbano vai gastar R$ 49 mil com dois shows no festival de praia e Pirarucu

Da redação ac24horas 01/08/2017 08:43:06

A prefeitura da cidade de Manoel Urbano publicou nesta terça-feira (1) o contrato com a empresa responsável pela animação no “Festival de praia e pirarucu” a ser realizado no próximo fim de semana na cidade, entre os dias 4 e 6. Os dois shows vão custar um total de R$ 49 mil.

A contratação da empresa responsável pelas atrações “Banda Rabo de Vaca” e “Trio Furação do Forró” e pela montagem do palco de aço pré-montado e sonorização completa foi realizada por intermédio de dispensa de licitação.

Consta na publicação realizada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE): “Contratação de Pessoa Jurídica para a realização, pelos artistas das atrações musicais nacionais…, de apresentação artística com show musical, na cidade de Manoel Urbano, estado do Acre, nos dias 04, 05 e 06/08/2017, em horário e local a ser definido pela contratante, referente ao Festival de Praia e Pirarucu da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano/AC.

A empresa vencedora tem prazo de 30 dias corridos a partir da data de assinatura do Contrato. Os gastos vão ser cobertos com a arrecadação própria do município a partir de transferências constitucionais da União e do Estado do Acre.