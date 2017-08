Policia Civil cumpre mandado, prende um e recupera oito motocicletas roubadas, em Rio Branco

Da redação ac24horas 01/08/2017 11:23:00

Policiais civis prenderam na tarde da última segunda-feira, 31, no bairro Rui Lino lll, João Paulo Farias de Araújo, vulgo “Lulu”, 21, acusado de um homicídio ocorrido no bairro Tucumã. Em posse do acusado a polícia recuperou uma motocicleta que havia sido furtada na noite de sábado, 29.

A ação contou com efetivo de vinte agentes da delegacia da 1ª Regional, 4ª Regional, do Núcleo de Capturas dá Polícia Civil (Necapc) além de agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decore).

Na mesma incursão, dando continuidade as investigações, foram descobertas, quatro motocicletas escondidas em cômodos de uma residência, localizada na Travessa do Pescador, bairro, Santa Inês. Ainda na mesma operação policial, os agentes descobriram mais duas motocicletas em uma área de floresta, próximo do Conjunto to Tucumã camuflada com vegetação.

Ao realizarem consulta ao banco de dados foi comprovado que todas as motocicletas tinham restrição de roubo, ou seja, motos furtadas.

“Esse é mais um trabalho exitoso ao qual conseguimos recuperar cinco motocicletas que haviam sido furtadas. A partir de agora vamos conversar com os proprietários para realizar a restituição do bem”, disse o delegado responsável pelo inquérito Sérgio Lopes.

Para o delegado Remulo Diniz, da DHPP, as motocicletas estavam sendo utilizadas em crimes. “Essas motocicletas estavam sendo utilizadas para dar suporte no cometimento de vários crimes, inclusive o de homicídio. Com essa prisão e as apreensões conseguimos elucidar crimes que estavam sendo investigados por esta especializada”, conclui o delegado Remulo Diniz.

Ainda de acordo com o delegado, as investigações devem continuar no sentido de descobrir a participação de mais pessoas na prática desse delito, pois essa é uma ação que segue a linha da Secretaria de Segurança Pública, em resgatar a ordem e a paz na sociedade acreana.