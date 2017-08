Perdeu o prazo para sacar o dinheiro do FGTS? Saiba o que acontece a partir de agora

Da redação ac24horas 01/08/2017 06:46:09

O prazo para sacar o saldo da conta inativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terminou ontem. O pagamento começou em março para os nascidos em janeiro e prosseguiu até o último dia de julho.

Quem não conseguiu sacar não perde o dinheiro. Só não poderá sacá-lo a qualquer momento. Com o fim do prazo, voltam a valer as regras do FGTS que permitem o saque apenas nos casos previstos em lei, como aposentadoria, compra da casa própria ou doenças graves.

Também podem sacar o dinheiro quem fica com a conta inativa por mais de três anos e não tem uma conta nova recebendo depósitos.

Mas o governo abriu uma exceção para quem perdeu o prazo de saque. Presos e pessoas com doenças graves poderão retirar o dinheiro da conta inativa do FGTS até 31 de dezembro de 2018. Para isso, será necessário comprovar a impossibilidade de resgate do fundo dentro do calendário.

No caso de doenças, será preciso apresentar atestado médico justificando a impossibilidade de comparecimento à Caixa Econômica Federal.

Último balanço divulgado pela Caixa mostra que os 25,3 milhões de trabalhadores sacaram 42,8 bilhões de reais até 19 de julho.