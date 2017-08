PCdoB coloca os nomes de Jenilson e Moisés Diniz na disputa para vaga de vice na chapa da FPA

Da redação ac24horas 01/08/2017 14:25:13

O PC do B, que nas eleições de 2016 perdeu espaço na prefeitura de Rio Branco e cedeu a vaga para o PSB, iniciou uma rodada de conversas com as lideranças dos partidos que compõe a Frente Popular do Acre, para reivindicar uma chapa majoritária mais plural e apresenta para a vaga de vice-governador seus dois Deputados, Moisés Diniz e Jenilson Leite, ambos vindos do regional que garantiu a vitória da FPA nas últimas eleições para governo.

O diálogo envolve os quatro pré-candidatos a governadores, os dois pré-candidatos ao Senado, o governador Sebastião Viana, além dos líderes que comandam as demais agremiações que integram o grupo político da FPA.

O cenário político no Estado, indica que o pleito em 2018 será um dos mais difíceis que a FPA já enfrentou, nestes vinte anos de disputa. Por isso, o PCdoB argumenta que as legendas que fazem parte da FPA, com exceção do PT, precisam serem mais vistas, contemplado o maior número de partidos na chapa majoritária.

Diante disso, o PCdoB reivindica que a vaga de vice-governador e as duas primeiras vagas de suplentes de senadores sejam preenchidas por nomes de outros partidos.

Os comunistas entendem Jenilson e Moispes têm o perfil indicado para representar a sigla na disputa ao Palácio Rio Branco por terem uma representação política forte na região de Tarauacá/ Envira.