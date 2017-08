Morador de rua em Rio Branco ironiza gringos em semáforo e video viraliza na internet

Jairo Barbosa 01/08/2017 09:36:58

Um vídeo de 41 segundos postado em uma rede social que mostra um morador de rua em um semáforo de Rio Branco simulando fazer malabarismo caiu nas graças dos internautas. O vídeo foi postado por Eder Oliveira e gravado no semáforo da Avenida Ceará com José de Melo, no centro da capital do Acre.

Nele, um rapaz identificado pelo nome de Anazildo, aparece segurando uma garrafa pet. Ele levanta a garrafa, bate com ela nas duas pernas e na cabeça e se curva em referência de agradecimento para em seguida se dirigir aos motoristas pedindo dinheiro pela ¨ apresentação¨

Ao fundo, a pessoa que gravou o vídeo, diz: ¨ Olha ai, do circo de solei (cirque du soleil), ele é bom. Dá uma moedinha pra ele¨.

Anazildo se aproxima do carro que o filmava, agradece, recebe uma moedas e repete a ação, a pedido do motorista.

Nas redes sociais o vídeo já foi visto mais de quinhentas vezes e comentado por centenas de internautas.

O que chama a atenção é que o morador de rua ironizou os artistas gringos que vivem nos cruzamentos das avenidas de Rio Branco fazendo malabarismo profissional.