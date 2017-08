Jovem de 25 anos é morto a tiros por dois motoqueiros

Da redação ac24horas 01/08/2017 11:09:32

O jovem Michael Pereira de Castro, de 25 anos, foi morto na noite desta segunda-feira, no bairro Morro da Glória em Cruzeiro do Sul. O rapaz estava em uma casa, localizada na Rua Rego Barros, quando dois homens, em uma moto, dispararam contra ele.

De acordo com as informações de testemunhas, a casa onde a vítima estava fica situada em uma baixada. Um dos suspeitos chegou a descer no local para efetuar os disparos, segundo informou o boletim da TV Juruá, afiliada SBT.

Pelo menos quatro disparados foram dados, sendo que dois atingiram o abdômen, um no fêmur e outro no braço. O jovem chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), levado ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá, mas não resistiu e veio a óbito. Mais informações a qualquer momento.