Instituto Federal do Acre abre seleção para contratação de professor substituto

Da redação ac24horas 01/08/2017 16:42:59

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou, no dia 31 de julho, edital do processo seletivo para contratação de professor substituto por tempo determinado. Trata-se de uma vaga para docente da área de Pedagogia para atender o campus Rio Branco. O processo será composto apenas de prova de títulos.

O contratado terá, entre suas atribuições, o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, assessoramento, assistência, participação em comissões, projetos e outras atividades previstas em legislação.

O exercício será no campus Rio Branco, ministrando aulas nos períodos diurno e/ou noturno, de acordo com o interesse da Administração podendo, ainda, participar de atividades letivas em finais de semanas, pontos facultativos e feriados, respeitando a carga horária semanal de 40 horas.

A remuneração terá por base os valores constantes na tabela de vencimentos dos Professores de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico nas Classes e Níveis Iniciais, podendo variar de R$ 3.121,76 a R$ 5.742,14.

O processo seletivo para contratação de professor substituto terá validade de seis meses, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Inscrições e convocação

A inscrição deverá ser realizada pessoalmente pelo candidato, ou por seu procurador, legalmente constituído no período de 2 a 4 de agosto, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h, na sala da Coordenação de Gestão de Pessoas (Cogep) do campus Rio Branco. O campus está localizado na Avenida Brasil, nº 920, bairro Xavier Maia, Rio Branco-AC.

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar, em envelope aberto, devidamente identificado com nome e área de concorrência para o qual se inscreveu os seguintes documentos: a) Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado – Anexo I do edital; b) Original e cópia do documento de identidade; c) Original e cópia do Diploma do Curso de Graduação, ou equivalente, na área para a qual se inscreveu; d) Curriculum conforme modelo do Anexo II do edital; e) Original e cópia da(s) titulação(ões) informada(s); f) Original e cópia dos documentos comprobatórios da(s) experiência(s) profissional(ais) na docência; g) Original e cópia dos certificados de cursos extracurriculares.

A homologação das inscrições será no dia 11 de agosto e o resultado final do processo está previsto para dia 25 de agosto. Os aprovados deverão se apresentar, no prazo de dez dias, na Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, na Reitoria do Ifac, situada à Rua Coronel Alexandrino, nº 235, Bosque, Rio Branco-AC.

Informações adicionais podem ser encontradas no edital. Dúvidas devem ser encaminhadas para a Central de Atendimento, no campus Rio Branco, na sala da Coordenação de Gestão de Pessoas ou pelo endereço eletrônico crb.pss@ifac.edu.br.

O edital está disponível no link: http://portal.ifac.edu. br/editais/categoria/edital/ arquivos/108 .